⅔ которого равны ¾ от 240 1/5 которого равна 2/5 от 34
Математика
⅔ которого равны ¾ от 240 1/5 которого равна 2/5 от 34
Ответ(ы):
Гость:
3/4 от 240=240*3/4=720/4=180 2/3 это 180, тогда 1целая=180/2*3=90*3=270
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