237,7*56,03=как решать такие числа столбиком напомните пожалуйста
Математика
237,7*56,03=как решать такие числа столбиком напомните пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
237.7 56.03 13318.331
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