Каким членом предложения являются слова второго пятого десятый третий

Русский язык
Каким членом предложения являются слова второго пятого десятый третий
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Вопрос (Какой?,кого?) определение
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