В школьной оранжерее старшеклассники вырастили 125 гвоздик и 90 тюльпанов. Из этих цветов они составили букеты с одинаковым числом цветов. Число букетов из тюльпанов на 7 меньше, чем гвоздик. Сколько букетов составили старшекла...

Математика

В школьной оранжерее старшеклассники вырастили 125 гвоздик и 90 тюльпанов. Из этих цветов они составили букеты с одинаковым числом цветов. Число букетов из тюльпанов на 7 меньше, чем гвоздик. Сколько букетов составили старшеклассники из каждого вида цветов?

Автор: Гость