В школьной оранжерее старшеклассники вырастили 125 гвоздик и 90 тюльпанов. Из этих цветов они составили букеты с одинаковым числом цветов. Число букетов из тюльпанов на 7 меньше, чем гвоздик. Сколько букетов составили старшекла...
Математика
В школьной оранжерее старшеклассники вырастили 125 гвоздик и 90 тюльпанов. Из этих цветов они составили букеты с одинаковым числом цветов. Число букетов из тюльпанов на 7 меньше, чем гвоздик. Сколько букетов составили старшеклассники из каждого вида цветов?
Ответ(ы):
Гость:
(125-90) :7=5 цветов на каждый букет 125:5=25 букетов из гвоздик 90:5=18 букетов из тюльпанов
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