Подчеркнуть грамматические основы предложений,указать виды сказуемых. 1.Всякое ??зучение должно начинаться с любви к изучаемому предмету. 2. У сильного всегда бессильный виноват. 3. Один в поле не воин. 4. Сытый голодного н...
Русский язык
Подчеркнуть грамматические основы предложений,указать виды сказуемых. 1.Всякое ??зучение должно начинаться с любви к изучаемому предмету. 2. У сильного всегда бессильный виноват. 3. Один в поле не воин. 4. Сытый голодного не разумеет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. изучение (подлежащие) должно начинаться (сказуемое) Составное глагольное 2. бессильный( подлежащие) виноват ( сказуемое) Составное именное 3. Один (подлежащие) не воин (сказуемое) Составное именное 4. Сытый (подлежащие ) не разумеет (сказуемое) Глагольное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На день рождения Кати мама испекла два торта. Каждый из них она разделила на четыр?? части. Потом каждую из получившихся частей разделила еще на тр...
Русский язык
Математика
Экзамен сдавали 13 студентов. Экзаменатор перед началом экзамена рассадил их за ??руглым столом и попросил назвать тех, кто, по их мнению, сдаст...
Математика