Подчеркнуть грамматические основы предложений,указать виды сказуемых. 1.Всякое ??зучение должно начинаться с любви к изучаемому предмету. 2. У сильного всегда бессильный виноват. 3. Один в поле не воин. 4. Сытый голодного н...

Русский язык
Подчеркнуть грамматические основы предложений,указать виды сказуемых. 1.Всякое ??зучение должно начинаться с любви к изучаемому предмету. 2. У сильного всегда бессильный виноват. 3. Один в поле не воин. 4. Сытый голодного не разумеет.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. изучение (подлежащие) должно начинаться (сказуемое)  Составное глагольное  2. бессильный( подлежащие) виноват ( сказуемое)  Составное именное  3. Один (подлежащие) не воин (сказуемое)  Составное именное  4. Сытый (подлежащие ) не разумеет (сказуемое)  Глагольное 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На день рождения Кати мама испекла два торта. Каждый из них она разделила на четыр?? части. Потом каждую из получившихся частей разделила еще на тр...
Ответить
Русский язык
Как написать сочинение на тему опыт и ошибки
Ответить
Математика
Экзамен сдавали 13 студентов. Экзаменатор перед началом экзамена рассадил их за ??руглым столом и попросил назвать тех, кто, по их мнению, сдаст...
Ответить
Математика
Выполните действия 19,06+(25,015-3,96)=
Ответить
Математика
Вырази в более крупных единицах времени 180 минут
Ответить