Подчеркнуть грамматические основы предложений,указать виды сказуемых. 1.Всякое ??зучение должно начинаться с любви к изучаемому предмету. 2. У сильного всегда бессильный виноват. 3. Один в поле не воин. 4. Сытый голодного н...

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Подчеркнуть грамматические основы предложений,указать виды сказуемых. 1.Всякое ??зучение должно начинаться с любви к изучаемому предмету. 2. У сильного всегда бессильный виноват. 3. Один в поле не воин. 4. Сытый голодного не разумеет.

Автор: Гость