Подчеркнуть имена существительные среднего рода Наша кошка увидела на дереве дупло и подумала, что там гнездо какой нибудь птички. Она захотела съесть птенчиков. Залезла кошка на дерево и видит на дне дупла гадючата копошатся,...

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Подчеркнуть имена существительные среднего рода Наша кошка увидела на дереве дупло и подумала, что там гнездо какой нибудь птички. Она захотела съесть птенчиков. Залезла кошка на дерево и видит на дне дупла гадючата копошатся, извиваются. Да как зашипят. Кошка струсила, прыг с дерева только бы ноги унести.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дупло, гнездо,дерево,
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