ПОДЧЕРКНУТЬ МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ черепаха, деньги, шильце, неделя,ирис, нянечка, пещ??ра, улей, финик, дядя, тюбетейка,тефтели,чучело,пеший, сельдь, песец, грифель, дельфин, чаща, чайный, щетина, кирпич, кефир, телега, нельзя, се...

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ПОДЧЕРКНУТЬ МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ черепаха, деньги, шильце, неделя,ирис, нянечка, пещ??ра, улей, финик, дядя, тюбетейка,тефтели,чучело,пеший, сельдь, песец, грифель, дельфин, чаща, чайный, щетина, кирпич, кефир, телега, нельзя, серьги,любовь,чудище,хищник,рябина,черешня,дятел,витязь,хозяин,лед,черёмуха,врач,быстрый, циркач, майка, привяжи,беляши, люди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черепаха, деНьги,шиЛьце,НеДеЛя,ирис , НяНеЧка,ПеЩера,уЛеЙ,ФиНик,Дядя,ТюБеТеЙка,ТефТеЛи,гриФеЛь,
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