Составьте обратные данные задачи !Цена блокнота 27руб.Сколько рублей сдачи получи?? .Маша со 100рублей ,если купит 3 таких блокноты?

Математика
Составьте обратные данные задачи !Цена блокнота 27руб.Сколько рублей сдачи получи?? .Маша со 100рублей ,если купит 3 таких блокноты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Маши было 100руб . Она купила блокноты по 27 руб. и получила сдачу 19 руб. Сколько блокнотов купила Маша?
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