Пж нужна помощь там слишком много

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Скользить по росинке вспорхнули стрекозы хлопотливые муравьишки выползли букашки растрищались пичужки ранняя пташка пахучая сирень весеннее чувство не услышишь капель у далекого пастбища от берёзки к акации на мягком ковре у деревни Ольховки от изгороди к речке у пушистого облачка к прекрасному ландышу у прелестного лебедя из-за рыхлого пня ты угощаешь медком мы вытащим из земли он выкормил зверька ты взлетаешь ввысь исчез птенец озяб? ястреб продрог волчишко съежился лисенок