Скажите со слов гуля посмотрела вниз она уже привыкла к такой высоте за эти дни ка?? называется произведения

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Скажите со слов гуля посмотрела вниз она уже привыкла к такой высоте за эти дни ка?? называется произведения

Автор: Гость