Скажите со слов гуля посмотрела вниз она уже привыкла к такой высоте за эти дни ка?? называется произведения

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Скажите со слов гуля посмотрела вниз она уже привыкла к такой высоте за эти дни ка?? называется произведения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четвёртая высота. Вроде так называется.
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