Подберите и запишите примеры слов с безударными гласными. Образец: п[ъ]л[а]жить - ??оложить.

Русский язык
Подберите и запишите примеры слов с безударными гласными. Образец: п[ъ]л[а]жить - ??оложить.
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Гость:
доложить-разложить-прибежать
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