Подчеркнуть орфограмму согласного в корне в словах: узкий, скользкий, редкий, резкий, сладкий, крепкий,мелкий звездный, устный, областной,поздний,местный, прелестный
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Подчеркнуть орфограмму согласного в корне в словах: узкий, скользкий, редкий, резкий, сладкий, крепкий,мелкий звездный, устный, областной,поздний,местный, прелестный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1з,2з,3д,4з,5д,6п,8з,9т,10т,11д,12т,13т а вот 7 слово л, но я сомниваюсь.
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