Жук-6 паук-8 рысь-4 пингвин-2 у кого лап больше , чем у пингвина, но меньше, чем у п??ука?

Математика

Жук-6 паук-8 рысь-4 пингвин-2 у кого лап больше , чем у пингвина, но меньше, чем у п??ука?

Автор: Гость