Жук-6 паук-8 рысь-4 пингвин-2 у кого лап больше , чем у пингвина, но меньше, чем у п??ука?
Математика
Жук-6 паук-8 рысь-4 пингвин-2 у кого лап больше , чем у пингвина, но меньше, чем у п??ука?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У жука больше,а у рыси 4 меньше паука
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