Подчеркнуть слоги с мягким шипящим звуком чудеса,дача,чародей,щука, ищу,чайник, бельчата, ворчат,внучата, товарищ, роща, чайка,врач,туча, щавель
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Подчеркнуть слоги с мягким шипящим звуком чудеса,дача,чародей,щука, ищу,чайник, бельчата, ворчат,внучата, товарищ, роща, чайка,врач,туча, щавель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ч она всегда мягкая и ш она всегда твёрдая
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