Сколько хромосом содержит ядро сперматозоида? 1) 46 2) 23 3) 40 4) 22
Биология
Сколько хромосом содержит ядро сперматозоида? 1) 46 2) 23 3) 40 4) 22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 46 хромосом , чтоб узнать сколько хромос в сперматозоиде , надо 46:2=23. Ответ- 23 хромосомы
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