Найдите площадь квадрата со стороной 121 сантиметр
Математика
Найдите площадь квадрата со стороной 121 сантиметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a2 121*121=14641 сантиметров2
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