1 Составьте предложения или словосочетания с иноязычными словами в которых пишет??я ъ адъютант объективный субъективный 2 как нужно прочитать подобные слова если их написать без мягкого знака? Сделай вывод
Русский язык
1 Составьте предложения или словосочетания с иноязычными словами в которых пишет??я ъ адъютант объективный субъективный 2 как нужно прочитать подобные слова если их написать без мягкого знака? Сделай вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съедобный,подъезд,объект.
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