1 Составьте предложения или словосочетания с иноязычными словами в которых пишет??я ъ адъютант объективный субъективный 2 как нужно прочитать подобные слова если их написать без мягкого знака? Сделай вывод

Русский язык

1 Составьте предложения или словосочетания с иноязычными словами в которых пишет??я ъ адъютант объективный субъективный 2 как нужно прочитать подобные слова если их написать без мягкого знака? Сделай вывод

Автор: Гость