Помогите по биологии 5 класс , пожалуйста дам 99 баллов помогите прошу)) Выполни пр??ктическую работу "Как зрачок реагирует на свет ?" указав необходимые сведения. Цель:выяснить , как зрачок человека реагирует на свет. Обору...

Биология

Помогите по биологии 5 класс , пожалуйста дам 99 баллов помогите прошу)) Выполни пр??ктическую работу "Как зрачок реагирует на свет ?" указав необходимые сведения. Цель:выяснить , как зрачок человека реагирует на свет. Оборудование:зеркало, источник света Предположение:при уселении яркости света размер зрачка изменится -он станет .............(больше , меньше?)....................... Ход работы: рассмотри свой зрачок с помощью зеркала;обрати внимание на его размер;повернись к источнику света-к окну или включенной лампе ;через 5 секунд вновь посмотри в зеркало. Результат............................................. . Предложение..(Подтвердилось или нет)...............:при усилении яркости света .........(расширяется , сужается )......................... Объясни наблюдаемые в ходе опыты изменения. Для этого вспомни, какую роль выполняет зрачок................................................................... Какие результаты получили твои однакласники? Совпадают ли ваши выводы?..................................................

Автор: Гость