Напишите сочинение на тему "Седая осень" . Примерно на страницу
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Напишите сочинение на тему "Седая осень" . Примерно на страницу
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Сочинение на тему «Поздняя осень» Поздняя осень. Вокруг прохладно и сыро. Над землей стелется легкий туман, тучи низко висят над городом сплошным серым полотном. Под ногами лужи. Деревья стоят голые, с черными от влаги стволами и ветками, лишь кое-где трепещутся на ветру одинокие сухие листочки. Мир вокруг похож на черно-белую фотографию. По ночам ударяют первые заморозки, и утром лужи на дорогах укрывает тонкая пленка льда. Лед быстро тает под лучами едва пригревающего осеннего солнца, с трудом пробившимися сквозь облака. В солнечный день поздней осени воздух становится кристально-прозрачным, строгие силуэты голых деревьев отбрасывают причудливые четкие тени на асфальт. Землю укрывают островки бурой засохшей травы, местами около источников тепла ее сменяет молодая зеленая, будто весенняя поросль. И тогда погожий осенний день напоминает раннюю весну, только тихо вокруг – не поют вернувшиеся из теплых краев птицы. Все замирает. И чувствуется скорое приближение зимы. Солнце садится рано, дни короткие, а ночи темные и холодные. Порывистый ветер и сильный дождь заставляют нас больше времени проводить в помещениях. Идешь по улице и мечтаешь скорее оказаться дома. Начинаешь с нетерпением ждать зимы, с морозными ясными днями и белым хрустящим снегом. Пусть погода переменится, пусть будет что угодно, только не эта серая, мокрая, промозглая поздняя осеннь
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