Помогите срочно!! Пожалуйста! Надо написать сочинение по пословице... не смотрите в интернете! Палит жестоко, вот пословица (В трудную минуту-друг тут как тут)

Литература
Помогите срочно!! Пожалуйста! Надо написать сочинение по пословице... не смотрите в интернете! Палит жестоко, вот пословица (В трудную минуту-друг тут как тут)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг-это тот человек,который по-настоящему поддержит тебя в трудную минуту,когда тебе грустно он успокоит,когда весело ,начинает смеяться вместе с тобой.Пословица нам говорит о том,что если друг настоящий,он никогда не бросит тебя,если ты ему действительно нужен он с радостью будет радоваться тому,что у него есть ты...Настоящих друзей нужно ценить ,уважать и любить.Ведь настоящие именно настоящие друзья на дороге не валяются....
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