Помогите завтра окружай-ка не хочется получить 2 Подготовите доклад на тему ЗРЕН??Е картинку я сделала сама А текст не получается. Не больше 10 предложений не много!!! Дам 11 баллов

Окружающий мир

Помогите завтра окружай-ка не хочется получить 2 Подготовите доклад на тему ЗРЕН??Е картинку я сделала сама А текст не получается. Не больше 10 предложений не много!!! Дам 11 баллов

Автор: Гость