Помогите завтра окружай-ка не хочется получить 2 Подготовите доклад на тему ЗРЕН??Е картинку я сделала сама А текст не получается. Не больше 10 предложений не много!!! Дам 11 баллов
Окружающий мир
Помогите завтра окружай-ка не хочется получить 2 Подготовите доклад на тему ЗРЕН??Е картинку я сделала сама А текст не получается. Не больше 10 предложений не много!!! Дам 11 баллов
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