Помогите, под буквой Д

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Помогите, под буквой Д
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Гость:
Деловые девушки долго гуляли и смеялись от хорошего настроения
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