Срочно! Нужно написать сочинение на тему экскурсия по памятнику первопечатника И??ана Федорова Начать так: Здравствуйте дорогие слушатели. Сейчас мы находимся на пересечении Таетрального и Третьяковского проезда, где и находит...

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Здравствуйте дорогие слушатели. Сейчас мы находимся на пересечении Таетрального и Третьяковского проезда, где и находится памятник посвещенный первопечятнику Ивану Федоров Памятник первопечатнику Ивану Федорову – это скульптурный памятник, который был установлен в честь создателя первой русской печатной книги. Он входит в число наиболее известных монументов, расположенных в Москве. Первоначально памятник был установлен возле здания Синодальной типографии в 1909 году. Над его созданием трудились скульптор Волнухин С.М. и архитектор Машков И.П. В настоящее время монумент располагается возле дома № 2 по Театральному проезду. На невысоком постаменте находится скульптура Ивана Федорова. В руках он держит напечатанный оттиск книги «Апостол». Левой рукой печатник придерживает небольшую печатную доску для набора. Иван Федоров изображен в одежде обычного городского жителя. Его волосы придерживает ремешок, которым пользовались многие ремесленники XVI века. На постаменте памятника расположено несколько цитат из первой изданной книги. Монумент первопечатнику Ивану Федорову полностью выполнен из бронзы. выбери что нужно