подьемный кран поднял груз на высоту 18 м а 0.5 мин. На какую высоту поднимет этот же ??ран грузза 20 сек?

Математика

подьемный кран поднял груз на высоту 18 м а 0.5 мин. На какую высоту поднимет этот же ??ран грузза 20 сек?

Автор: Гость