Спиши слова,распределяя их по частям речи.бурное,плескалось,кончилась,наступило,??ледят,лето,лес,волк,шёл,бьют,жадный,широкая,тёмный,прямой,червь,бродит,дорога,покупка,сосны,тучка.
Русский язык
Спиши слова,распределяя их по частям речи.бурное,плескалось,кончилась,наступило,??ледят,лето,лес,волк,шёл,бьют,жадный,широкая,тёмный,прямой,червь,бродит,дорога,покупка,сосны,тучка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
глаголы: плескалось, кончилась, наступило, следят, шёл, бьют, бродитприлагательные: бурное, жадный, широкая, темный, прямойсуществительные: лето, лес, волк, червь, дорога, покупка, сосны, тучка
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