Подготовка к сочинению самый счастливый день моих летних каникул.составить план.??аписать слова которые помогут раскрыть тему глаголы.имена существительные.имена прилагательные

Литература
Подготовка к сочинению самый счастливый день моих летних каникул.составить план.??аписать слова которые помогут раскрыть тему глаголы.имена существительные.имена прилагательные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
план 1. это вступление ( я, улетаю туда-то туда-то ) 2. что тебе больше всего понравилось 3 вывод
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