Подготовьте небольшой рассказ как знания о живой природе помогают человеку запишите его план

Биология
Подготовьте небольшой рассказ как знания о живой природе помогают человеку запишите его план
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Роль природы в жизни человека 2) Как можно применить знания о природе 3) Примеры ПЛАН
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