Подготовьте небольшой рассказ о баснях:что такое басня,когда она появилась,о чём ??ассказывают басни и что высмеивают. Расскажите пожалуйста очень-очень кратко. Заранее спасибо.

Литература
Подготовьте небольшой рассказ о баснях:что такое басня,когда она появилась,о чём ??ассказывают басни и что высмеивают. Расскажите пожалуйста очень-очень кратко. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В басне высмеиваются пороки людей. Это краткий рассказ, чаще всего в стихах, главным образом сатирического характера, написанный в нравоучительном жанре, созданный для "исправления нравов", воспитания. Первые басни появились в Древней Греции в VI веке до нашей эры. Основоположником басни считают народного мудреца Эзопа
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