Подготовьте сообщение об одном из памятников культуры колониального стиля в индии

Гость: Гость:

Тадж-Маха́л - мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна (архитекторы, вероятно, Устад-Иса и др.). Построен по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан). Строительство. На строительство комплекса было приглашено более 22 000 мастеров со всех концов империи, а также мастера Средней Азии, Персии и Ближнего Востока. Тадж-Махал был построен на участке земли к югу от окружённой крепостной стеной Агры. Шах-Джахан обменял этот участок, принадлежащий махарадже Джай Сингху (англ. Jai Singh I), на большой дворец в центре Агры. Площадь размером приблизительно в три акра (1,2 гектара) была перекопана, произведена замена грунта для уменьшения инфильтрации, уровень площадки был поднят на 50 метров над уровнем берега реки. На участке расположения мавзолея были выкопаны колодцы, которые, заполненные бутовым камнем, образовали фундаменты сооружения. Вместо лесов из перевязанного бамбука были возведены масштабные леса из кирпича, которые окружили гробницу. Они были настолько внушительные по размерам, что мастера, заведующие строительством, опасались, что разборка их может занять годы. Согласно легенде Шах-Джахан огласил, что любой может взять себе и оставить столько кирпичей, сколько пожелает, и леса были разобраны крестьянами практически за ночь. Строительство гробницы и платформы заняло примерно двенадцать лет. Остальные части комплекса строились ещё десять лет, и завершались последовательно: минареты, мечеть, джаваб, Большие ворота. Поскольку строительство велось этапами, существуют различные точки зрения о том, что можно считать окончанием строительства Тадж-Махала. К примеру, сам мавзолей был закончен к 1643 году, но после этого работы продолжались на оставшейся части комплекса.Оценки стоимости строительства весьма разнятся ввиду сложности учёта цен многовековой давности. Приблизительно общая стоимость строительства по тем временам составила около тридцати двух миллионов рупий.Материалы для строительства Тадж-Махала доставлялись со всей Индии и из многих мест Азии, для их транспортировки использовалось более тысячи слонов. Полупрозрачный белый мрамор доставлялся из Макраны, Раджастхан, яшма привозилась из Пенджаба, жад и кристаллы из Китая. Бирюза транспортировалась из Тибета, а ляпис-лазурь из Афганистана, в то время как сапфиры привозились с острова Шри-Ланка, а карнеол из Аравии. В целом, двадцать восемь типов драгоценных и полудрагоценных камней были инкрустированы в белый мрамор.Архитектура Мавзолей имеет многочисленные символы, скрытые в его архитектуре и планировке. Так, например, на воротах, через которые посетители Тадж-Махала заходят в парковый комплекс, окружающий мавзолей, высечены четыре заключительных аята из 89-й суры Корана «Заря» (Аль-Фаджр), обращённые к душе праведника:«O ты, душа упокоившаяся! Вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство! Войди c Моими рабами. Войди в Мой рай!»С левой стороны от усыпальницы находится мечеть из красного песчаника. Справа точная копия мечети. Весь комплекс имеет осевую симметрию. Усыпальница имеет центральную симметрию относительно гробницы Мумтаз-Махал. Нарушает эту симметрию лишь гробница Шах-Джахана, которую там соорудили после его смерти.Все стены инкрустированы драгоценными и полудрагоценными камнями, отчего при солнце или луне стены отражают их свет. Со всех сторон Тадж-Махал окружает, а прямо перед зданием расположен обширный мраморный бассейн, в водах, при определённом ракурсе, отражается всё сооружение. Настоящее время Недавно в стенах Тадж Махала были обнаружены трещины. По мнению ученых, появление трещин может быть связано с обмелением протекающей рядом реки Джамна. Исчезновение реки приведет к изменению структуры почвы и оседанию мавзолея, а может быть, даже к его разрушению. Также он начал терять свою легендарную белизну из-за загрязнённого воздуха. Несмотря на расширяющуюся парковую зону вокруг Тадж-Махала и закрытие ряда особенно грязных производств в Агре, мавзолей всё равно желтеет. Его приходится регулярно чистить при помощи особой белой глины.