Подлежащее, глагол, прилагательное, предлог, существительное. какое слово, скорее всего, попало в этот список по ошибке?

Русский язык

Подлежащее, глагол, прилагательное, предлог, существительное. какое слово, скорее всего, попало в этот список по ошибке?

Автор: Гость