Подлежащее, глагол, прилагательное, предлог, существительное. какое слово, скорее всего, попало в этот список по ошибке?
Русский язык
Подлежащее, глагол, прилагательное, предлог, существительное. какое слово, скорее всего, попало в этот список по ошибке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее - это член предложения, а остальные - части речи
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