Подлежащее сказуемое определение обстоятельство существительное какое слово ск??рее всего попал в этот список по ошибке

Русский язык
Подлежащее сказуемое определение обстоятельство существительное какое слово ск??рее всего попал в этот список по ошибке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное, тк.к это часть речи, а остальное - это члены предложения
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