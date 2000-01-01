Поднимаясь в гору, лыжник проходит путь,равный 3 км, со скоростью 5,4 км/ч. Спускаясь с горы со скоростью 10 м/с, он проходит 1 км пути. Надо определить среднюю скорость лыжника на всём пути
Физика
Поднимаясь в гору, лыжник проходит путь,равный 3 км, со скоростью 5,4 км/ч. Спускаясь с горы со скоростью 10 м/с, он проходит 1 км пути. Надо определить среднюю скорость лыжника на всём пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S1=3 км=3000м V1=5.4 км/ч=1.5м/с V2=10м/с S2=1км=1000м Найти: Vср-? Решение: Vср=S/t; S=S1+S2;t=t1+t2 t1=S1/V1;t2=S2/V2 t1=3000м/1.5м/с=2000с;t2=1000м+1000м/2000с+100с=4000с/2100с=1.9м/с примерно равно 2м/с Ответ:Vср: 2м/с
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