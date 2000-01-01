Поднимаясь в гору, лыжник проходит путь,равный 3 км, со скоростью 5,4 км/ч. Спускаясь с горы со скоростью 10 м/с, он проходит 1 км пути. Надо определить среднюю скорость лыжника на всём пути

Физика

Поднимаясь в гору, лыжник проходит путь,равный 3 км, со скоростью 5,4 км/ч. Спускаясь с горы со скоростью 10 м/с, он проходит 1 км пути. Надо определить среднюю скорость лыжника на всём пути

Автор: Гость