1 Найдите четыре дроби, каждая из которых больше пяти девятых и меньше семи девяты?? 2 В первые сутки теплоход прошел девять двадцатых всего пути, во вторые сутки – на одну пятнадцатую пути больше, чем в первые. Какую часть вс...

Математика

1 Найдите четыре дроби, каждая из которых больше пяти девятых и меньше семи девяты?? 2 В первые сутки теплоход прошел девять двадцатых всего пути, во вторые сутки – на одну пятнадцатую пути больше, чем в первые. Какую часть всего пути теплоход прошел за эти двое суток?

Автор: Гость