1 Найдите четыре дроби, каждая из которых больше пяти девятых и меньше семи девяты?? 2 В первые сутки теплоход прошел девять двадцатых всего пути, во вторые сутки – на одну пятнадцатую пути больше, чем в первые. Какую часть вс...

Математика
1 Найдите четыре дроби, каждая из которых больше пяти девятых и меньше семи девяты?? 2 В первые сутки теплоход прошел девять двадцатых всего пути, во вторые сутки – на одну пятнадцатую пути больше, чем в первые. Какую часть всего пути теплоход прошел за эти двое суток?
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Гость:
Номер один шесть девятых и одиннадцать восемьдесяттых х
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