Как понять Алгебру? скажи пожалуйста...!!!!))))
Алгебра
Как понять Алгебру? скажи пожалуйста...!!!!))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо на уроке слушать учителя, после уроков что не поняла, то спросить у учителя, он всегда тебе рад будет помочь, не держи в тайне то, чего не допонял
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