217 плиз даю 10 баллов

Русский язык
217 плиз даю 10 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пивовар, пароварка, кашевар;  искусствовед, пушкиновед, литературовед;  паровоз, водовоз, тяжеловоз;  газопровод, нефтепровод, водопровод; ледокол, орехоколка, ?;  землекоп, рудокоп, ?;  зверолов, мухолов, змеелов;  землемер, спиртомер, силомер;  огнемёт, пулемёт, водомёт;  марсоход, тихоход, скороход.
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