217 плиз даю 10 баллов
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217 плиз даю 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пивовар, пароварка, кашевар; искусствовед, пушкиновед, литературовед; паровоз, водовоз, тяжеловоз; газопровод, нефтепровод, водопровод; ледокол, орехоколка, ?; землекоп, рудокоп, ?; зверолов, мухолов, змеелов; землемер, спиртомер, силомер; огнемёт, пулемёт, водомёт; марсоход, тихоход, скороход.
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