Страус пробежал 100м за 7сек. .За какое время он пробежит 1 км если будет двигаться тойже скоростью

Математика
Страус пробежал 100м за 7сек. .За какое время он пробежит 1 км если будет двигаться тойже скоростью
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 70 сек 1 км - 1000м 100*10=1000м 7*10=70сек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синоним без приставки не- к слову недоверчевость
Ответить
Русский язык
В Московском Кремле бережно хранится память о древних временах. Стоит там Царь-пу??ка и Царь-колокол. Этип памятники русской старины созданы руками...
Ответить
Математика
Какое из чисел 6/6;6/7;7/6;8/7;7/7 больше 1 но меньше чем 1 целая 1/6
Ответить
Английский язык
Make up a crossword about professions
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста 77 и 81
Ответить