Страус пробежал 100м за 7сек. .За какое время он пробежит 1 км если будет двигаться тойже скоростью

Математика

Страус пробежал 100м за 7сек. .За какое время он пробежит 1 км если будет двигаться тойже скоростью

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