Страус пробежал 100м за 7сек. .За какое время он пробежит 1 км если будет двигаться тойже скоростью
Математика
Страус пробежал 100м за 7сек. .За какое время он пробежит 1 км если будет двигаться тойже скоростью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 70 сек 1 км - 1000м 100*10=1000м 7*10=70сек
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