В Московском кремле бережно хранится память о древних временах стоит там царь-пушка и царь-колокол эти памятники русской старины созданы руками чудесных мастеров и умеете в пушку отлить пушку

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В Московском кремле бережно хранится память о древних временах стоит там царь-пушка и царь-колокол эти памятники русской старины созданы руками чудесных мастеров и умеете в пушку отлить пушку

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