Помогите пожалуйста 77 и 81

Математика
Помогите пожалуйста 77 и 81
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 KN*PM=/KN/*/PM/*cos фи KN=(-2-4;2+1)=(-6;3) PM=(1+5;-1-2)=(6;-3) KN*PM=-36-9=-45 /KN/=корень квадратный из 36+9=корень квадратный из 45=3 корень 5 /РМ/= корень квадратный из 36+9= корень из 45=3 корень из 5 -45=3корень из 5*3корень из 5*cos фи cos фи= -45/45 cos фи=-1  81) а*b=m*(-6)+5*7=0 -6m+35=0 m=5 5/6  
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