Заяц беляк. План сообщения:...,Важная информация:....., Источник информации:....

Окружающий мир
Заяц беляк. План сообщения:...,Важная информация:....., Источник информации:....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План сообщения спасти от гибели;Важная информация у беляк белый а уши серые,их убивают ради мяса, ради шерсти;Источник информации книга
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