Заяц беляк. План сообщения:...,Важная информация:....., Источник информации:....
Окружающий мир
Заяц беляк. План сообщения:...,Важная информация:....., Источник информации:....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План сообщения спасти от гибели;Важная информация у беляк белый а уши серые,их убивают ради мяса, ради шерсти;Источник информации книга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
14 летний молодой человек управляя автомобилем своих родителей ,попал ДТП,последс??вием которого были причинения смерти пешеходу и повреждение друг...
Математика
Математика