14 летний молодой человек управляя автомобилем своих родителей ,попал ДТП,последс??вием которого были причинения смерти пешеходу и повреждение другого автомобиля.Кому и какое наказание будет определено?

Обществознание
14 летний молодой человек управляя автомобилем своих родителей ,попал ДТП,последс??вием которого были причинения смерти пешеходу и повреждение другого автомобиля.Кому и какое наказание будет определено?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родителям за то что не следили за ребёнком привлечение к уголовной ответственности и заставят выплатить компенсацию владельцу машины , скорее всего ребёнка поставят на учёт в специальном заведении
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