Что называют числовым выражением ?
Математика
Что называют числовым выражением ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числовым выражением называют всякую запись из чисел, знаков арифметических действий и скобок, составленную со смыслом. 4 + (6 – 3) : 2 — числовое выражение 7 + : – 21 — не числовое выражение, а бессмысленный набор символов Алгебраическим выражением (буквенным выражением) называется запись, составленная из букв и знаков арифметических действий, также в нее могут входить числа и скобки. Как и числовое выражение, алгебраическое должно быть составлено со смыслом. В буквенном выражении (520 – x : 5) , буква x, вместо которой можно подставить различные числа, называется переменной.
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