Срочно, у меня самостоятнльная!!! y=3x+4,5 f(1;5)
Алгебра
Срочно, у меня самостоятнльная!!! y=3x+4,5 f(1;5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5=3*1+4,5 5=3+4,5 5=7,5 следовательно эта точка не пренадлежит функции (зачеркнут знак равно)
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