Определить правильный порядок букв в алфавите. и второе задание

Гость: Гость:

Задание 1 правильный вариант в) Задание 2 Согласные парные звонкие: б, в, г, д, з, ж. Согласные парные глухие: п, ф, к, т, с, ш. Согласные всегда мягкие: й, ч, щ. Согласные всегда твердые: ж, ш, ц.