Определить правильный порядок букв в алфавите. и второе задание
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Определить правильный порядок букв в алфавите. и второе задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 1 правильный вариант в) Задание 2 Согласные парные звонкие: б, в, г, д, з, ж. Согласные парные глухие: п, ф, к, т, с, ш. Согласные всегда мягкие: й, ч, щ. Согласные всегда твердые: ж, ш, ц.
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