Какой объем воздуха расходуется для сжигания 250 л метана?

Химия
Какой объем воздуха расходуется для сжигания 250 л метана?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 250 л                     Х л  СН4      +              2О2     =  СО2   +  2Н2Оn=1 моль                 n =2 мольVm=22,4 л/моль     Vm=22,4 л/мольV=22,4 л                 V = 44,8 л250 л СН4    -    Х л О222,4 л СН4   -   44,8 л О2V(O2) = 250 * 44,8 / 22,4 = 500 л

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