Какой объем воздуха расходуется для сжигания 250 л метана?
Химия
Какой объем воздуха расходуется для сжигания 250 л метана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 л Х л СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2Оn=1 моль n =2 мольVm=22,4 л/моль Vm=22,4 л/мольV=22,4 л V = 44,8 л250 л СН4 - Х л О222,4 л СН4 - 44,8 л О2V(O2) = 250 * 44,8 / 22,4 = 500 л
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