Вычислите ускорение луны движущейся вокруг земли по окружности расстояние между центрами земли и луны пррмите равным 400000 км радиус земли 6400 км ( g3=10м/с)

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Центростремительное ускорение Луны будет определяться силой ее притяжения к Земле. Поскольку сила притяжения обратно пропорциональна расстоянию, а на радиусе Земли она равна m*gз, то ускорение Луны будет равно a=gз*Rз^2/R^2 a=10*6400^2/400000^2=25*10^-6 (м/сек^2)