Напишите словосочетания в предложении Ранним утром в низинах гор часто клубятся ??уманы помогите пжжжжжжж
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Напишите словосочетания в предложении Ранним утром в низинах гор часто клубятся ??уманы помогите пжжжжжжж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ранним утром, в низинах гор, часто клубятся, клубятся туманы
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