Выполни деление с остатком:20÷7;26÷7;32÷7;52÷7;58÷7;64÷7.
Математика
Выполни деление с остатком:20÷7;26÷7;32÷7;52÷7;58÷7;64÷7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:7= 2( ост. 6) 26:7=3( ост. 5) 32:7=4( ост. 4) 52:7=7(ост. 3) 58:7=8( ост. 2) 64:7=9(ост. 1)
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