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(7х-12)(7х+12)-49х2+3х+18 при 100
Математика
(7х-12)(7х+12)-49х2+3х+18 при 100
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49x^2-144-49x^2+3x+18 3x=126 x=42
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