Выразите время в часах и ,если возможно ,запишите ответ виде десятичной дробью : а) 1ч 12мин б)2ч 30мин в)10ч 45мин г)1ч 40мин д)3ч 50мин е)2ч 48мин
Математика
Выразите время в часах и ,если возможно ,запишите ответ виде десятичной дробью : а) 1ч 12мин б)2ч 30мин в)10ч 45мин г)1ч 40мин д)3ч 50мин е)2ч 48мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1,12 Б)2,30 в) 10,45 г)1,40 д)3,50 е)2,48
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