Выразите время в часах и ,если возможно ,запишите ответ виде десятичной дробью : а) 1ч 12мин б)2ч 30мин в)10ч 45мин г)1ч 40мин д)3ч 50мин е)2ч 48мин

Математика

Выразите время в часах и ,если возможно ,запишите ответ виде десятичной дробью : а) 1ч 12мин б)2ч 30мин в)10ч 45мин г)1ч 40мин д)3ч 50мин е)2ч 48мин

Автор: Гость