Сочинение на тему я Варвар

История
Сочинение на тему я Варвар
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им удавалось тысячи лет назад производить серийно то, что современная промышленность стройматериалов выпускает только под маркой ручной выделки.
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